Диетолог раскрыл лайфхаки против заедания стресса

Оказалось, заедать стресс — естественная привычка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чтобы перестать заедать тревогу и стресс вкусностями нужно придумать себе другие успокаивающие занятия. Диетолог Михаил Гинзбург дал несколько советов, как побороть такое переедание.

«Можно при волнении делать упражнения, ходить на прогулку на свежем воздухе, стоять под душем или лежать в ванне. Другими словами, любое успокаивающее действие, не связанное с употреблением пищи, может снизить для вас актуальность еды при волнении», — говорит Гинзбург в интервью «Ридусу».

Диетолог также успокоил любителей заедать стресс, оказывается это естественная привычка, связанная с инстинктом самосохранения. Дело в том, что когда человек ест, в мозгу вырабатываются эндорфины и серотонин. Они улучшают настроение и помогают бороться с тревогой.

Однако Гинзбург предостерег, осенью желание заедать стресс может усилиться. Если привычка заедать тревогу мешает жить и доставляет серьезный дискомфорт, нужно обратиться к психотерапевту, подчеркнул диетолог.

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