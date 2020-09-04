Уральские боксеры попали в топ страны благодаря свердловчанину

Свердловский боксер Александр Дорофеев (свыше 91 кг) обеспечил команде Уральского федерального округа первую победу на Кубке России. 1 сентября спортсмен успешно завершил схватку с двукратным чемпионом страны Иваном Верясовым, представляющим команду Санкт-Петербурга.
Поединок уральского и питерского боксеров продлился три раунда. Судье пришлось остановить схватку из-за сильного рассечения брови у Дорофеева. Он получил травму после столкновения головами с фаворитом боя Верясовым. По результатам двух проведенных раундов победу по очкам со счетом 3:2 одержал свердловский спортсмен.
Перед боем тяжеловесов команда УрФО уступала Санкт-Петербургу со счетом 4:5. Но, благодаря успеху Дорофева количество баллов стало равным, и по правилам турнира победа была присуждена команде, выигравшей в весовой категории свыше 91 килограмма. Команда УрФО стала лидером группы «Б», наравне с ней держится команда Центрального федерального округа.
Командный Кубок России по боксу стартовал в Ижевске 31 августа. В соревнованиях участвуют 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения. Призовой фонд турнира — 15 млн рублей. В команде УрФО Свердловскую область представляют трое боксеров: Даниил Лысенко (21 год, 49 кг), Сергей Мурашев (21 год, 81 кг), Александр Дорофеев (22 года, 91 кг).