После взрыва дома в Магнитогорске бизнес судится с властью

Часть магазина снесли после демонтажа подъездов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Группа бизнесменов подала в суд на мэрию Магнитогорска. Поводом стала потеря имущества при демонтаже подъездов дома 164 на Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря 2018 года. Первое заседание в арбитражном суде Челябинской области состоялось 3 сентября, процесс продолжится 15 октября, передает корреспондент URA.RU.

Речь идет о части магазина «Зори Урала», занимающего весь цокольный этаж дома. Магазин принадлежит одноименному ООО. Среди совладельцев — супруга спикера горсобрания Александра Морозова Марина Морозова и семья бизнесмена Олега Лакницкого. Та часть магазина, что оказалась под рухнувшими от взрыва подъездами, уцелела, ее решили снести, чтобы на этом месте построить сквер в память о погибших.

«Пострадали не только жильцы, лишившиеся квартир, но и бизнес, — пояснил URA.RU Лакницкий. — Речь сейчас не идет о какой-либо компенсации, но надо это все как-то урегулировать. На первом заседании назначить экспертизу». В материалах суда суммы иска действительно пока не указаны. В мэрии Магнитогорска подтвердили, что пока речь идет об урегулировании отношений.

«ООО „Зори Урала“ обратилось с исковым заявлением к администрации с требованиями урегулировать разногласия, возникшие при заключении соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд», — сообщили URA.RU в правовом управлении мэрии Магнитогорска.

Рано утром в доме 164 на Карла Маркса в Магнитогорске рухнул целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв газа. Рухнувшую секцию и две соседних полностью демонтировали, жители получили компенсации за потерянные квартиры.