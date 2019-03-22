В Магнитогорске Челябинской области начали разбирать часть торгового комплекса «Зори Урала», расположенного на первом этаже дома на проспекте Крала Маркса, пострадавшего от взрыва газа. Экспертиза показала, что эти помещения могут представлять опасность, сообщил «URA.RU» собеседник, близкий к собственникам объекта.
Магазин «Зори Урала» — один из крупнейших в Магнитогорске. Совладельцами ООО «Зори Урала» являются Марина Морозова, супруга председателя совета директоров Магнитогорского меткомбината Виктора Рашникова Татьяна Рашникова, бизнесмен Алексей Кузьмин, а также гендиректор треста «Магнитострой» и строительной компании «Гринфлайт» Олег Лакницкий, его брат Сергей Лакницкий и сестра Антонина Лакницкая.
Директор ООО «РВС» Юрий Овчаров, чья компания разбирала завалы и аварийный восьмой подъезд, сообщил «URA.RU», что демонтажем торгового комплекса занимаются собственники. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Взрыв в доме №164 на проспекте Карла Маркса прогремел 31 декабря. Под завалами рухнувшего седьмого подъезда погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. По решению президента Владимира Путина потерявшие свои квартиры магнитогорцы получат новое жилье или денежную компенсацию, на это же могут рассчитывать все желающие, кто не хочет находиться в этом доме после трагедии.