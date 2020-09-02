Бывшего главу тюменского онкоцентра «Медгород» Андрея Кудрякова будут судить за нецелевое расходование 18,4 млн рублей территориального фонда обязательного медицинского страхования — эти деньги он потратил на размещение больных в отеле «Море». Его дело передано в Калининский районный суд, сообщил URA.RU собственный источник в силовых структурах. Согласно картотеке суда, Андрей Кудряков обвиняется по статье ст. 285 ч.1 УК РФ — «Превышение должностных полномочий».
«На днях было завершено расследование Следственного комитета в отношении „Медгорода“. Кудрякову предъявили обвинение в превышении полномочий и направили дело в суд», — отметил инсайдер. Источник отмечает, что согласно версии следователей, за четыре года «Медгород» под руководством Андрея Кудрякова направил отелю «Море» на Салаирском тракте 18,4 млн рублей. Однако данные траты были признаны нецелевыми.
Теперь Андрею Кудрякову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале дело о нецелевом расходовании средств было передано следователям второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тюменской области. Расследование второго уголовного дела, которое вело ФСБ, временно приостановлено. Из СИЗО выпустили бухгалтера «Медгорода» Галину Иванову, которая провела под стражей 11 месяцев.
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