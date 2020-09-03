Мэр Екатеринбурга наказал двух чиновников после рейда по городу

Роман Кравченко (справа от Высокинского) и Алексей Говоруха (слева от мэра) лишись квартальных премий Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам объезда Екатеринбурга мэром Александром Высокинским два высокопоставленных чиновника лишены квартальных премий, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, речь идет о главе Орджоникидзевского района Романе Кравченко и его заместителе по благоустройству Алексее Говорухе.

«Их [Кравченко и Говоруху] решением главы [города] лишили квартальных премий», — поделился инсайдер, не уточнив, с чем связано аппаратное взыскание. Другой источник агентства уточнил, что оно может быть связано с якобы имеющимися проблемами в благоустройстве. При этом во время своего визита в Орджоникидзевский район Высокинский публично не критиковал районную администрацию.

На момент публикации получить комментарии Говорухи и Кравченко не удалось. В пресс-службе мэрии заявили, что информация о лишении чиновников квартальных премий не соответствует действительности. В пресс-службе районной управы выступили с аналогичным комментарием, дополнив: «Серьезных нареканий по благоустройству в адрес администрации не поступало. В целом ситуация в данном направлении в последнее время улучшается — в том числе благодаря вниманию, которое уделяется этой сфере городскими властями».

Весной Кравченко был вынесен выговор за некачественную уборку территории, однако глава района счел такое решение политическим: он считается протеже спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, у которого с мэром конфликт. Кравченко готовился обжаловать решение Высокинского в суде, однако отказался от этих планов по просьбе областных властей.