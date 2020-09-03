Российские вузы отказываются от очного обучения в пользу дистанта

Российские вузы частично перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«В этом году с 1 сентября у нас смешанный формат, гораздо больше элементов дистанционного обучения», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1». Он добавил, что многие лекции перевели в дистанционную форму обучения. Это касается занятий, где собираются более 50 человек.
Ранее Фальков рассказывал, что с 1 сентября студенты и педагоги обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, перед занятиями всем измеряют температуру. Иностранные студенты из стран, с которыми не открыты границы, пока будут учиться в дистанционном формате.
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