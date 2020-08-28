Маски и социальная дистанция в вузах обязательны
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В преддверие нового учебного года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
- Новый учебный год начнется очно с 1 сентября. Занятия организуют 699 вузов, еще 20 начнут работу чуть позже. Значительная часть занятий будет проходить в традиционном формате. Помимо самих вузов, будут работать студенческие общежития.
- Ношение масок, измерение температуры у студентов и педагогов, а также дезинфекция воздуха и социальная дистанция — обязательные условия работы вузов.
- Главы вузов должны приобрести для студентов, преподавателей и персонала защитные маски, дезинфицирующие средства.
- В начале осени занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе, чтобы снизить риски распространения коронавируса.
- Обязательных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России и проведут 14 дней на карантине.
- Иностранные студенты из стран, с которыми не открыты границы, пока будут учиться в дистанционном формате.
- Ставки по образовательным кредитам снизились до 3% с выплатой в течение 15 лет. Это обеспечит местами студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, или тех, кто имеет проблемы с оплатой.
- Увеличивать число заочных отделений не планируется.
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