Маски и социальная дистанция в вузах обязательны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В преддверие нового учебного года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал РИА «Новости», как студенты будут учиться в условиях пандемии коронавируса. Агентство URA.RU собрало самые важные тезисы — о санитарных нормах в вузах, дистанционном обучении и необходимости сдавать текст на коронавирус.

Новый учебный год начнется очно с 1 сентября. Занятия организуют 699 вузов, еще 20 начнут работу чуть позже. Значительная часть занятий будет проходить в традиционном формате. Помимо самих вузов, будут работать студенческие общежития.

Ношение масок, измерение температуры у студентов и педагогов, а также дезинфекция воздуха и социальная дистанция — обязательные условия работы вузов.

Главы вузов должны приобрести для студентов, преподавателей и персонала защитные маски, дезинфицирующие средства.

В начале осени занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Обязательных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России и проведут 14 дней на карантине.

Иностранные студенты из стран, с которыми не открыты границы, пока будут учиться в дистанционном формате.

Ставки по образовательным кредитам снизились до 3% с выплатой в течение 15 лет. Это обеспечит местами студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, или тех, кто имеет проблемы с оплатой.

Увеличивать число заочных отделений не планируется.

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