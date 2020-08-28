28 августа 2020

Что ждет студентов после 1 сентября. Для кого оставят дистант, будет ли тест на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Маски и социальная дистанция в вузах обязательны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В преддверие нового учебного года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал РИА «Новости», как студенты будут учиться в условиях пандемии коронавируса. Агентство URA.RU собрало самые важные тезисы — о санитарных нормах в вузах, дистанционном обучении и необходимости сдавать текст на коронавирус.

  • Новый учебный год начнется очно с 1 сентября. Занятия организуют 699 вузов, еще 20 начнут работу чуть позже. Значительная часть занятий будет проходить в традиционном формате. Помимо самих вузов, будут работать студенческие общежития.
  • Ношение масок, измерение температуры у студентов и педагогов, а также дезинфекция воздуха и социальная дистанция — обязательные условия работы вузов.
  • Главы вузов должны приобрести для студентов, преподавателей и персонала защитные маски, дезинфицирующие средства.
  • В начале осени занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе, чтобы снизить риски распространения коронавируса.
  • Обязательных тестов на коронавирус не будет. Тесты будут необходимы только иностранным студентам, которые въедут на территорию России и проведут 14 дней на карантине.
  • Иностранные студенты из стран, с которыми не открыты границы, пока будут учиться в дистанционном формате.
  • Ставки по образовательным кредитам снизились до 3% с выплатой в течение 15 лет. Это обеспечит местами студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, или тех, кто имеет проблемы с оплатой.
  • Увеличивать число заочных отделений не планируется.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...