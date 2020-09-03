Турки высказались о русских женщинах. «Красивые, но легкодоступные»

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Турки определили плюсы и минусы россиянок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турецкие мужчины считают россиянок красивыми, раскрепощенными, но легкодоступными. Своим мнением они поделились на форумах.

«Они страдают от недостатка любви на родине, поэтому готовы на все», — передают слова турков «Аргументы недели».

При этом турецкие мужчины отметили, что им это нравится. Однако некоторые назвали и минусы россиянок. По их мнению, у женщин из РФ повышенное самомнение, они расчетливы и скандальны, могут унизить своего мужа прямо на улице. Некоторые считают, что причина такого отношения русских женщин к мужчинам отражает разницу в культуре.

Ранее в турецком отеле разразился скандал из-за фотографий российской туристки в бикини. Девушка отказалась убирать со снимков геолокацию, чем вызвала гнев отельеров и стала героиней местных СМИ. Ее обвинили в излишней откровенности. В соцсетях девушку начали травить за то, что она не соблюдает правила ислама в мусульманском отеле.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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