03 сентября 2020

Кардиохирург Бокерия назвал способ продлить жизнь на десятилетие

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, бокерия лео
Лео Бокерия открыл секрет, как прожить дольше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходьба является лучшим способом оздоровления организма. Об этом заявил кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия, отметив, что два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет.

«Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет», — заявил Бокерия на Московской международной книжной ярмарке, его слова приводит РИА «Новости». По словам кардиохирурга, когда человек начинает ходить регулярно, то у него появляется необходимость в дополнительных физических усилиях.

Академик отметил, что после регулярной хотьбы многие люди начинают снова играть в футбол, баскетбол или заниматься бегом. «Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше», — предупредил врач.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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