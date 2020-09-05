Из европейской лаборатории пропали анализы жертвы «Новичка»

Финская лаборатория отказалась предоставлять результаты анализов бизнесмену Фото: Анна Майорова © URA.RU

Результаты анализов отравленного «Новичком» бизнесмена Емельяна Гебрева пропали из финской лаборатории VERIFIN. По информации изданий The Insider и Bellingcat, сам Гебрев обратился к финской лаборатории с просьбой предоставить ему образцы анализов, однако ответ не получил.

С февраля 2019 года бизнесмен несколько раз требовал, чтобы сотрудники VERIFIN предоставили результаты правоохранительным органам Болгарии, однако в лаборатории его игнорировали. В апреле текущего года Гебрев обратился за помощью в офис генпрокурора Финляндии, но и там ему отказали. Сам предприниматель уточнил, что по закону анализы должны были хранить пять лет — до 18 июня текущего года. В VERIFIN отказались объяснять исчезновение образцов. В результате неделю назад, 25 августа, болгарские власти были вынуждены приостановить расследование, иначе положенные для следствия сроки бы вышли и дело просто пришлось бы закрыть.

Инцидент произошел в апреле 2015 года. Предприниматель из Болгарии Емельян Гебрев, являющийся крупным торговцем оружием, был отравлен неизвестными в 2015 году, после чего на месяц впал в кому. По данным медиков, он был отравлен ядовитым веществом «новичок». Восьмерых сотрудников Главного управления Генштаба России обвинили в причастности к отравлению.

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