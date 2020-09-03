Россияне признались, чем бы хотели заняться на пенсии

Половина россиян мечтает провести свои пенсионные годы на море, и лишь 15% говорят, что хотят заняться в старости садоводством. Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым, Байкал, а также Горный Алтай и Сочи.
Подавляющее большинство россиян (48,3%), опрошенных специалистами НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, заявили, что на пенсии хотели бы перебраться ближе к морю навсегда. Примерно треть высказались за экскурсионные и образовательные туры (22,8%), пятая часть респондентов выбирают местом отдыха пляжи (18,3%). Данные исследования приводит ТАСС.
Среди предпочтительных мест отдыха будущие пенсионеры называют Крым, Сочи и Байкал. Часть россиян также считает идеальным местом для пенсионного времяпрепровождения Горный Алтай и Минеральные Воды. А вот уехать на родные грядки в сад хотят не более 15% респондентов.
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