03 сентября 2020
02 сентября 2020
01 сентября 2020

В ХМАО полиция нашла мигрантов, живших в мечети

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, мусульмане, религия, вера, молитва
Руководству мечети придется ответить за проживание на ее территории мигрантов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейские из Покачей обнаружили в городской мечети двух мигрантов, которые там проживали в нарушение закона. Теперь представителям духовенства придется заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В полицию поступило звонок от местных жителей, которые утверждали, что в мечети живут люди. При проверке эта информация подтвердилась. «Так как иностранцев двое, то на мечеть, как на юридическое лицо, составлено два административных протокола. Каждый предусматривает штраф в размере 400 тысяч рублей», — сообщила начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина.

Кроме того, возбуждено уголовное дело на жителя Покачей, который временно зарегистрировал у себя в квартире мигрантов, проживавших в упомянутой мечети. «Уголовное дело возбуждено по 322.3 статье УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», — добавила Абмайкина. Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. Связаться с руководством мечети в Покачах на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова предлагала сократить количество мигрантов в регионе. Она считала, что из-за последствий эпидемии коронавируса рабочие места необходимы местным жителям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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