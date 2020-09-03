В Екатеринбурге экстренно сел самолет

Инцидент не повлиял на работу аэропорта
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76. Сообщается, что причиной посадки стала техническая неполадка, обнаруженная вскоре после взлета.
«Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям «Кольцово» Андрей Клименских. Сообщается также, что груза на борту самолета не было.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта. В настоящее время воздушная гавань открыта для приема и отправки судов.
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