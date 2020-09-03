03 сентября 2020

В Екатеринбурге экстренно сел самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания азимут
Инцидент не повлиял на работу аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76. Сообщается, что причиной посадки стала техническая неполадка, обнаруженная вскоре после взлета.

«Грузовой самолет ИЛ-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. На борту находились члены экипажа», — сообщил URA.RU директор по стратегическим коммуникациям «Кольцово» Андрей Клименских. Сообщается также, что груза на борту самолета не было.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта. В настоящее время воздушная гавань открыта для приема и отправки судов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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