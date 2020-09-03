Золотодобытчики объяснили экологическое бедствие на реке Чусовой

«Мы не враги природе» — заявляют старатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Золотодобытчики, работающие на реке Черный Шишим (впадает в Большой Шишим и далее в Чусовую), объяснили, почему вода в реке Чусовая стала грязно-желтого цвета. По словам старателей, экологическое бедствие вызвано не золотодобычей, а причинами природного характера.

«Драги (землеройной машины) у нас нет — мы работаем по замкнутому циклу, — рассказал URA.RU зампредседателя и совладелец артели „Невьянский прииск“ (владеет компания „Золото Шишима“) Алексей Прозоров. — Мы постоянно мониторим состояние воды: берем пробы в 500 м выше нашего участка и в 500 метрах ниже, и каждый месяц сдаем их на анализ в Екатеринбург. Вчера, увидев вашу публикацию, прошли с нашим экологом и взяли пробы еще и ниже по реке — в 5 км от участка, и отвезли их в лабораторию».

Прозоров отметил, что загрязнение реки обнаружено в Коуровке, а это примерно в 10 км от их участка добычи золота. «Около двух недель назад были очень сильные дожди, и русло ручья, на котором мы работаем, очень сильно поднялось. А когда такое происходит, в реку стекает очень много воды: с гор, с лесов. И когда река набирается воды, она чистой не бывает!», — выдвигает версию начальник старателей,

Ранее URA.RU сообщало о том, что екатеринбуржцы, побывавшие на днях на реке Чусовой, обратили внимание, что вода в ней стала желтого цвета. Грязный поток проходит через деревни Коуровка, Слобода, Каменка. Видно, что грязь в Чусовую несет река Большой Шишим, на притоке которой под названием Черный Шишим ведет добычу компания «Золото Шишима». По мнению местных жителей, в загрязнении виновата драга (землеройная машина) золотодобытчиков.