После новости URA.RU силовики найдут тех, кто загрязнил Чусовую

Прокуратура начала проверку Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Природоохранная прокуратура проведет проверку по факту загрязнения реки Чусовой. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. Проверка стала реакцией ведомства на публикацию агентства.

«Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области отберут пробы воды и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — рассказали в свердловской облпрокуратуре. К проверке также привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее URA.RU сообщало о том, что екатеринбуржцы, побывавшие на днях на реке Чусовой, ужаснулись тому, что вода в реке стала желтого цвета. Этот поток проходит через деревни Коуровка, Слобода, Прогресс, Каменка. Грязь идет с реки Шишим (впадает в Чусовую в Коуровке), на притоке которой под названием Черный Шишим ведет добычу золота компания «Золото Шишима». По мнению жителей указанных деревень, в загрязнении Чусовой виновата драга (землеройная машина), которая начала работать на Шишиме.