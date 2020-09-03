Власти ХМАО увеличат выплаты для пенсионеров

В ХМАО пенсионерам поднимут прожиточный минимум Фото: Анна Майорова; URA.RU

Правительство ХМАО в 2021 году увеличит прожиточный минимум для пенсионеров до 13 457 рублей. А всех пожилых людей, у кого доходы меньше этой суммы, будет ждать компенсация из бюджета. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Решение об увеличении прожиточного минимума на 5,7% в 2021 году было принято на заседании окружного правительства. «Общий размер доплат к пенсии за счет окружного бюджета в 2021 году прогнозируется в размере 866 млн рублей», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Директор окружного департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков уточнил, что на получение этих надбавок могут рассчитывать югорские неработающие пенсионеры. Их прогнозируемое количество составляет около 30 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что экономист Александр Разуваев предложил выдать российским пенсионерам по 75 тысяч рублей «за неудачную реформу». Деньги на выплаты он предложил взять из международных резервов страны.