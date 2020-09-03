В Ноябрьске и Новом Уренгое единороссам будут противостоять активные оппозиционеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Самая интригующая борьба за места в заксобрании ЯНАО может развернуться на востоке округа, который известен оппозиционными настроениями и наличием активных противников партии власти. По прогнозам политологов, в последние дни перед выборами различные провокации и скандалы пройдут в Новом Уренгое и Ноябрьске. Однако результаты социологических исследований, напротив, утверждают, что итоги выборов предрешены.

Согласно исследованию ВЦИОМ, по одномандатному округу №5 Нового Уренгоя абсолютное преимущество у кандидата-единоросса Олега Арно, его рейтинг 33%. По одномандатному округу №6 лидирует Игорь Игнатов с 21%. Оба они являются топ-менеджерами ямальских предприятий «Газпрома», и директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин видит в этом их преимущество. «У всех газовиков высокие рейтинги эффективности. Возглавляя градообразующие предприятия, они так или иначе знают и решают проблемы людей, имея для этого возможности и материальные ресурсы», — пояснил политолог.

В Ноябрьске, несмотря на скандальную активность, беспартийный кандидат от КПРФ Александр Бондарчук набрал лишь 18%. Сильная позиция у кандидата от «ЕР» Надежды Гудковой, за нее готовы голосовать 34%. Поддержка кандидата от ЛДПР Елены Земенковой не превышает 7%, справедливоросс Игорь Пронин укладывается в рамки статистической погрешности.

По округу №8 в Ноябрьске лидерство также за единороссом Виктором Гордиенко. За него готовы голосовать в два раза больше людей, чем за Дмитрия Бавдурного (ЛДПР) и Елену Кукушкину (КПРФ).

Политолог Алексей Климовский полагает, что очевидным PR-провалом коммунистов стали высказывания Александра Бондарчука о желаемой зарплате и кабинете. Также не осталась без внимания электората и перепалка между КПРФ и «Справедливой Россией» из-за оправдания коммунистами режима Иосифа Сталина. «Пропагандируя радикализм сталинистского толка и придерживаясь в основном федеральной повестки, ямальские лидеры коммунистов лишь отталкивают от себя большую часть потенциального электората, который озабочен не столько идеологией, сколько конкретными проблемами „на местах“», — поделился Климовский.

Исследование ВЦИОМ проведено на основе данных телефонных опросов 4100 респондентов из числа жителей ЯНАО в возрасте от 18 лет. Сбор данных — 19—27 августа 2020 года.