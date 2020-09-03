В регионе после засухи на счету каждый центнер зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) разгорается конфликт между местной полицией и аграриями. Как сообщил URA.RU гендиректор «Петропавловский зерновой комплекса» («ПЗК») Борис Мызин, полиция требует от них зарыть в землю остатки урожая, пострадавшего от засухи.

В июле губернатор Алексей Текслер из-за засухи ввел в регионе режим ЧС. Власти заговорили о миллиардных убытках. Верхнеуральский район сильнее других пострадал от засухи. Для «ПЗК», по словам гендиректора хозяйства Мызина, был составлен акт гибели посевов на 9,9 тысяч гектаров. Документ в минсельхозе еще не подписан.

После дождей часть урожая все-таки выросла и в «ПЗК» решили его собрать. «В областном минсельхозе, нас поддержали, — говорит Мызин. — Замминистра Александр Завалищин отметил, что региону зерна катастрофически не хватает, каждый центнер на счету. Мы приступили к работе».

1 сентября на территорию хозяйства прибыла полиция и парализовала работу. «Руководил группой капитан полиции Сергей Головин. Механизаторам угрожали арестами, если те продолжат работу. Говорили, что „можете жаловаться, хоть в прокуратуру“, грозили прислать ОМОН, устроить „маски-шоу“», — рассказывает Мызин. По мнению силовиков, убирать урожай на поле, которое списано, нельзя. Оставшееся зерно надо перепахать вместе с землей. Хотя посевы еще даже не списаны.

«Вызывают на допросы, работать не дают», — утверждает Мызин. «Проводится доследственная проверка на предмет возможного мошенничества», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону происходящее в Верхнеуральском районе. В областном минсельхозе пообещали дать комментарий позже.