Челябинская область теряет миллиарды из-за аномальной жары

Засуха уничтожает посевы в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Засуха в Челябинской области, вызванная аномальной жарой, по данным на 16 июля нанесла ущерб аграриям на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Из-за жары уничтожены посевы на территории свыше 314 тысяч гектаров, — заявили в пресс-службе. — 1,709 млрд рублей — это та сумма, которую уже не получат со сбора урожая, с учетом вложенных средств». В минсельхозе отметили, что режим ЧС, введенный из-за засухи, действует в 12-ти муниципалитетах. Еще семь территорий подали бумаги на введение режима ЧС.

По данным минсельхоза, дневные температуры на почве в ряде районов поднимаются до 57-68 градусов жары. Осадков не было с середины мая. Территориям, пострадавшим от засухи, рекомендовано перевести зерновые посевы в кормовые.

Из-за аномальной жары возросло число лесных пожаров. В нескольких районах готовят запрет на въезд в леса. По данным синоптиков аномальная жара в регионе продлится до 19 июля. Температура воздуха будет держаться на уровне 35-38 градусов тепла.