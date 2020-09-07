Премьер Мишустин предостерег управленцев от переезда в Москву

По мнению премьера, успешные практики нужно применять в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин предостерег управленцев от переезда в Москву. Об этом он заявил, выступая перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России», передает корреспондент URA.RU в места событий. Председатель правительства считает, что успешные практики необходимо внедрять в родных регионах страны.

«Сегодня в Москве собрались лидеры со всей нашей страны. Многие вообще считают, что для того, чтобы добиться успеха, нужно уезжать в Москву. Но это не так. В любом регионе, каждом городе и поселке вы можете применить себя», — обратился премьер к 300 победителям конкурса, представляющих 54 субъекта РФ.

По мнению, премьера именно о развитии регионов говорил президент России Владимир Путин, рассуждая о необходимости социального лифта. Мишустин считает, что свой опыт финалисты «Лидеров России» должны применять на своей малой родине. «Сильная России — это не богатый центр, а крепкие и успешные регионы», — резюмировал чиновник.

Третий сезон конкурса «Лидеров России» стартовал в октябре 2019 года. В нем приняло участие более 233 тыс. человек. Изначально суперфинал должен был пройти в марте 2020 года., но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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