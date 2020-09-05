Судьбу монастыря Сергия решают на самом верху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Свердловские власти признали здания Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», удерживаемого схимонахом Сергием (Романовым), построенными незаконно. Об этом свидетельствует прошедшее над днях совещание в региональном правительстве, посвященное узакониванию строений обители. О деталях совещания URA.RU рассказали источники в органах власти.

По их словам, обсуждалось два сценария действий. «Первый — пойти по стандартному пути: оформить все необходимые разрешительные документы на уже построенные строения, как бы проходя все стадии строительства. Но это очень долгий путь — займет несколько лет, — рассказал собеседник агентства. — Второй путь короче — через суд, который признает храмы и корпуса монастыря законными постройками. На это уйдет примерно полгода».

По словам инсайдера, представители церкви, присутствовавшие на заседании, заявили, что берут время на размышление. Узаконивание построек, напомним, поможет епархии получить юридические основания, чтобы взять мятежный монастырь отца Сергия под свой контроль.

В Департаменте информационной политики Свердловской области, куда URA.RU обратилось с запросом, пообещали прокомментировать тему узаконивания построек обители позже. В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что не располагают информацией о прошедшем совещании.

Ранее URA.RU, проведя собственное расследование, выяснило, что монастырь «Спорительница хлебов» построен незаконно: ни одно здание (храмы, жилые корпуса) не оформлено как объект недвижимости. Непонятна ситуация и с землей: официально в собственности РПЦ находятся лишь два небольших участка, прежде принадлежавших фермерам (на 8 и 27 тысяч квадратных метров), остальная земля под монастырскими постройками по документам Росреестра — это лесной фонд. В епархии уверяют, что лесные участки государство передало РПЦ по договорам безвозмездного пользования.