Как заберут землю и монастырь у опального отца Сергия

Ни одно строение на территории обители официально не оформлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь, духовного наставника которого схимонаха Сергия РПЦ лишила сана и отлучила от церкви, возможно, построен незаконно. Здания стоят на землях лесного фонда, и ни одно из строений не оформлено. Таковы результаты расследования URA.RU. Свердловские власти решили вмешаться в ситуацию: чиновники нашли способ погасить церковный раскол административными методами.

В резиденции свердловского губернатора в среду, 26 августа состоится масштабное совещание по ситуации с опальным схимонахом Сергием и находящемся под его управлением Среднеуральским женским монастырем «Спорительница хлебов». Об этом URA.RU сообщили источники в органах власти.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ожидается, что в совещании примут участие все стороны, заинтересованные в наведении порядка — представители минстроя, Департамента лесного хозяйства, Госстройнадзора и строительной экспертизы, — рассказал агентству инсайдер. — Задача, поставленная перед одним из вице-губернаторов — определить статус земель, на которых находится монастырь с тем, чтобы узаконить строения монастыря для последующей их передачи РПЦ».

Как пояснил агентству собеседник, ситуация с обителью отца Сергия непростая не только с точки зрения противостояния схимонаха и официальной церкви, но и с точки зрения прав: земли под монастырем никак не оформлены, как и строения. Подключить специалистов необходимо, чтобы уточнить все эти моменты, а также перейти в ближайшее время к конкретным действиям: ожидается, что оценку объектам монастыря дадут эксперты — строители, оценщики недвижимости и специалисты по земельным правам.

URA.RU провело собственное расследование о землях и недвижимости отца Сергия. Его основной актив (если не брать в счет отдаленные скиты и поселок его сторонников, обосновавшихся в деревне Новоселова под Махнево) — это Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», из которого, как не раз заявлял схимонах, он никуда не уйдет. Как выяснило агентство, ситуация со строениями монастыря, а также с земельными участками весьма странная.

Общая площадь лесов, занимаемая «Спорительницей хлебов» — примерно 250 000 квадратных метров (не считая территории кладбища и Иоанно-Богословского скита), из которых оформлены лишь 35 тысяч м2.

Возле монастыря выделены лишь два земельных участка, все остальное официально — лес. Скрин: с публичной кадастровой карты

Так, согласно кадастровой карты, вблизи строений Среднеуральского женского монастыря есть лишь два небольших участка, которые официально выделены: это участок №48 (66:36:3301001:48, площадь 27 000 м2) и №49 (66:36:3301001:49, площадь 8000 м2). Последний — это бывший участок фермера Крекова, долгое время «воевавшего» с монахинями за эту землю.

В Управлении Росреестра по Свердловской области, куда URA.RU обратилось за комментарием, сообщили, что оба этих участка (48-й и 49-й) принадлежат Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. А вот на всей остальной территории, занимаемой монастырем, участки не выделены: юридически все это — кадастровый квартал 66:36:3301001:3. «По сведениям ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 66:36:0000000:197 (прежний номер участка 66:36:3301001:3) имеет категорию земель «земли лесного фонда», — сообщили агентству в Росреестре.

Еще хуже ситуация со зданиями и сооружениями на территории монастыря: согласно кадастровой карте, ни одно строение в монастыре не оформлено (не является объектом недвижимости).

Это обстоятельство, однако, не мешает людям, проживающим в монастыре, иметь там прописку: так, во время суда над отцом Сергием за фейки о коронавирусе, был озвучен адрес его регистрации: Среднеуральск, Северный проезд, 15.

Любопытно, что фактически по этому адресу (есть на Яндекс-картах) находится база в промышленной зоне между Среднеуральской ГРЭС и поселком Черемшанка Среднеуральска (бывшее 2-е отделение совхоза). Ближайшее к базе строения — казачья станица «Державная» и Храм во имя Страстотерпца Цесаревича Алексея. При этом расстояние до Среднеуральского женского монастыря — 3 км.

URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой прокомментировать, каким образом люди, проживающие в незарегистрированных объектах недвижимости, могут иметь прописку в них (да еще и по адресу, который расположен в трех километрах от монастыря) — в пресс-службе полицейского главка порекомендовали обратиться по этому поводу в Управление по вопросам миграции, в ведении которого находится паспортная служба (запрос направлен).

По Яндекс-картам, адрес «Северный проезд, 15» находится в промзоне Среднеуральска недалеко от казачьей станицы «Державная» и храма в честь цесаревича Алексея Скриншот: с сайта yandex.ru/maps

«То, что мы видим сегодня по кадастру: Среднеуральский женский монастырь — это сплошные самовольные постройки и самовольное занятие земельных участков, — рассказал URA.RU эксперт по вопросам земли и недвижимости в одной из профильных учреждений власти (попросивший не называть его имя). — Любая стройка начинается с земельного участка, объект капитального строительства не может возникнуть без участка, без этого стройка незаконна».

При этом возможен один законный вариант. «Возможно, когда-то местная администрация предоставила кому-то права на какой-то участок, и после этого они не регистрировались, — пояснил эксперт. —

Для кадастра этого участка нет, но в суде права на него могут быть законными».

«Прокомментировать вопросы земли и недвижимости я не возьмусь — ими занимаются юристы», — заявил URA.RU представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев. По его мнению, судьба монастыря сейчас решается на уровне губернатора.

«Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, — заявили агентству в пресс-службе епархии. — Отсутствие сведений о координатах границ земельных участков и объектов капитального строительства на публичной кадастровой карте не может свидетельствовать о том, что такие объекты недвижимости отсутствуют или не оформлены».

В департаменте информационной политики Свердловской области затруднились подтвердить либо опровергнуть планы по проведению совещания по ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря, однако выразили уверенность, что, если у Екатеринбургской епархии возникнет такая необходимость, исполнительные органы госвласти в рамках своих полномочий «готовы оказать содействие в урегулировании этих вопросов». «Насколько я понимаю, определенная правовая база для этого имеется», — заявила URA.RU директор департамента Юлия Прыткова.

Из официального ответа Управления Росреестра по Свердловской области Скриншот: URA.RU