Как заберут землю и монастырь у опального отца Сергия

По документам его храмы — это лес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
Ни одно строение на территории обители официально не оформлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
статья из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь, духовного наставника которого схимонаха Сергия РПЦ лишила сана и отлучила от церкви, возможно, построен незаконно. Здания стоят на землях лесного фонда, и ни одно из строений не оформлено. Таковы результаты расследования URA.RU. Свердловские власти решили вмешаться в ситуацию: чиновники нашли способ погасить церковный раскол административными методами.

В резиденции свердловского губернатора в среду, 26 августа состоится масштабное совещание по ситуации с опальным схимонахом Сергием и находящемся под его управлением Среднеуральским женским монастырем «Спорительница хлебов». Об этом URA.RU сообщили источники в органах власти.

Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ожидается, что в совещании примут участие все стороны, заинтересованные в наведении порядка — представители минстроя, Департамента лесного хозяйства, Госстройнадзора и строительной экспертизы, — рассказал агентству инсайдер. — Задача, поставленная перед одним из вице-губернаторов — определить статус земель, на которых находится монастырь с тем, чтобы узаконить строения монастыря для последующей их передачи РПЦ».

Как пояснил агентству собеседник, ситуация с обителью отца Сергия непростая не только с точки зрения противостояния схимонаха и официальной церкви, но и с точки зрения прав: земли под монастырем никак не оформлены, как и строения. Подключить специалистов необходимо, чтобы уточнить все эти моменты, а также перейти в ближайшее время к конкретным действиям: ожидается, что оценку объектам монастыря дадут эксперты — строители, оценщики недвижимости и специалисты по земельным правам.

URA.RU провело собственное расследование о землях и недвижимости отца Сергия. Его основной актив (если не брать в счет отдаленные скиты и поселок его сторонников, обосновавшихся в деревне Новоселова под Махнево) — это Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», из которого, как не раз заявлял схимонах, он никуда не уйдет. Как выяснило агентство, ситуация со строениями монастыря, а также с земельными участками весьма странная.

Общая площадь лесов, занимаемая «Спорительницей хлебов» — примерно 250 000 квадратных метров (не считая территории кладбища и Иоанно-Богословского скита), из которых оформлены лишь 35 тысяч м2.

Возле монастыря выделены лишь два земельных участка, все остальное официально — лес.
Скрин: с публичной кадастровой карты

Так, согласно кадастровой карты, вблизи строений Среднеуральского женского монастыря есть лишь два небольших участка, которые официально выделены: это участок №48 (66:36:3301001:48, площадь 27 000 м2) и №49 (66:36:3301001:49, площадь 8000 м2). Последний — это бывший участок фермера Крекова, долгое время «воевавшего» с монахинями за эту землю.

В Управлении Росреестра по Свердловской области, куда URA.RU обратилось за комментарием, сообщили, что оба этих участка (48-й и 49-й) принадлежат Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. А вот на всей остальной территории, занимаемой монастырем, участки не выделены: юридически все это — кадастровый квартал 66:36:3301001:3. «По сведениям ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 66:36:0000000:197 (прежний номер участка 66:36:3301001:3) имеет категорию земель «земли лесного фонда», — сообщили агентству в Росреестре.

Еще хуже ситуация со зданиями и сооружениями на территории монастыря: согласно кадастровой карте, ни одно строение в монастыре не оформлено (не является объектом недвижимости).

Новость по теме
МВД «разогнало» митинг адептов Сергия у епархии. ВИДЕО

Это обстоятельство, однако, не мешает людям, проживающим в монастыре, иметь там прописку: так, во время суда над отцом Сергием за фейки о коронавирусе, был озвучен адрес его регистрации: Среднеуральск, Северный проезд, 15.

Любопытно, что фактически по этому адресу (есть на Яндекс-картах) находится база в промышленной зоне между Среднеуральской ГРЭС и поселком Черемшанка Среднеуральска (бывшее 2-е отделение совхоза). Ближайшее к базе строения — казачья станица «Державная» и Храм во имя Страстотерпца Цесаревича Алексея. При этом расстояние до Среднеуральского женского монастыря — 3 км.

URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой прокомментировать, каким образом люди, проживающие в незарегистрированных объектах недвижимости, могут иметь прописку в них (да еще и по адресу, который расположен в трех километрах от монастыря) — в пресс-службе полицейского главка порекомендовали обратиться по этому поводу в Управление по вопросам миграции, в ведении которого находится паспортная служба (запрос направлен).

По Яндекс-картам, адрес «Северный проезд, 15» находится в промзоне Среднеуральска недалеко от казачьей станицы «Державная» и храма в честь цесаревича Алексея
Скриншот: с сайта yandex.ru/maps

«То, что мы видим сегодня по кадастру: Среднеуральский женский монастырь — это сплошные самовольные постройки и самовольное занятие земельных участков, — рассказал URA.RU эксперт по вопросам земли и недвижимости в одной из профильных учреждений власти (попросивший не называть его имя). — Любая стройка начинается с земельного участка, объект капитального строительства не может возникнуть без участка, без этого стройка незаконна».

При этом возможен один законный вариант. «Возможно, когда-то местная администрация предоставила кому-то права на какой-то участок, и после этого они не регистрировались, — пояснил эксперт. — 

Для кадастра этого участка нет, но в суде права на него могут быть законными».

«Прокомментировать вопросы земли и недвижимости я не возьмусь — ими занимаются юристы», — заявил URA.RU представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев. По его мнению, судьба монастыря сейчас решается на уровне губернатора.

Новость по теме
Эксперты выясняют, оскорбил ли Путина схимонах Сергий. ДОКУМЕНТ

«Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, — заявили агентству в пресс-службе епархии. — Отсутствие сведений о координатах границ земельных участков и объектов капитального строительства на публичной кадастровой карте не может свидетельствовать о том, что такие объекты недвижимости отсутствуют или не оформлены».

В департаменте информационной политики Свердловской области затруднились подтвердить либо опровергнуть планы по проведению совещания по ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря, однако выразили уверенность, что, если у Екатеринбургской епархии возникнет такая необходимость, исполнительные органы госвласти в рамках своих полномочий «готовы оказать содействие в урегулировании этих вопросов». «Насколько я понимаю, определенная правовая база для этого имеется», — заявила URA.RU директор департамента Юлия Прыткова.

Из официального ответа Управления Росреестра по Свердловской области
Скриншот: URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...