В ООН ответили на просьбу Тихановской отправить миссию в Беларусь

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Миссия ООН может быть направлена по запросу властей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Наблюдательная миссия ООН может быть отправлена в Белоруссию либо по просьбе руководства страны, либо по решению Совбеза или Совета по правам человека. Об этом сообщил источник в руководстве организации.

«Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов ООН», — приводит слова высокопоставленного источника в ООН ТАСС. Такие действия, в частности, могут быть приняты по решению Совбеза, Совета по правам человека или Генассамблеи ООН.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила ООН отправить в республику наблюдательную миссию. С такой просьбой она выступила на неформальной встрече Совета безопасности ОНН, передает «Национальная служба новостей».

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Граждане не поверили в официальные итоги голосования, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская — лишь 10%. Однако по информации альтернативного экзитпола, оппозиционерка набрала 78,5% голосов, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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