В ООН ответили на просьбу Тихановской отправить миссию в Беларусь

Наблюдательная миссия ООН может быть отправлена в Белоруссию либо по просьбе руководства страны, либо по решению Совбеза или Совета по правам человека. Об этом сообщил источник в руководстве организации.
«Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов ООН», — приводит слова высокопоставленного источника в ООН ТАСС. Такие действия, в частности, могут быть приняты по решению Совбеза, Совета по правам человека или Генассамблеи ООН.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила ООН отправить в республику наблюдательную миссию. С такой просьбой она выступила на неформальной встрече Совета безопасности ОНН, передает «Национальная служба новостей».
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Граждане не поверили в официальные итоги голосования, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская — лишь 10%. Однако по информации альтернативного экзитпола, оппозиционерка набрала 78,5% голосов, пишет «
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