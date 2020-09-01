В Беларуси придумали новый способ борьбы с Лукашенко

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Светлана Тихановская, тихановская светлана, цепкало вероника, колесникова мария
Светлана Тихановская считает, что создание оппозиционной партии станет началом демократии в Белоруссии Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA
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Протесты в Белоруссии

Оппозиционная партия в Белоруссии, которую предложил создать незарегистрированный кандидат в президенты республики Виктор Бабарико, позволит создать в государстве демократию. Об этом заявила экс-кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская.

«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», — приводит слова Тихановской RNS.

При этом Тихановская не согласна с заявлением штаба Бабарико, что она проиграла на выборах. По ее мнению, белорусы стали протестовать как раз из-за того, что победу оппозиции «пробуют украсть». Также экс-кандидат в президенты не считает, что оппозиционная партия должна первым делом провести в стране конституционную реформу. По ее мнению, изменения в Белоруссии возможны только после новых честных выборов главы республики.

Ранее штаб Бабарико заявил о создании в Белоруссии новой политической партии «Вместе». По мнению его участников, новая фракция поможет преодолеть в стране политический и социально-экономический кризисы.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Центризбирком республики признал победу действующего президента страны Александра Лукашенко. В День знаний протестную акцию в Минске проводят студенты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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