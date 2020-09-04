В Германии раскрыли секрет неуязвимости России перед Западом

Большие валютные резервы России делают страну неуязвимой перед давлением Запада. Такое мнение высказал старший бизнес-редактор немецкой ежедневной газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.
По его словам, сейчас западные политики ведут разговоры о возможности ужесточения экономических ограничений против РФ, однако ситуация изменилась и ситуация сильно отличается от положения дел в прошлые годы. «У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — приводит РИА «Новости» выдержку из материала.
Цшэпитц напомнил, что за время кризиса Москва нарастила свой валютный резерв, объем которого достиг рекордного уровня — 600 миллиардов долларов. Причем произошло это даже несмотря на действие антироссийских санкций и не самые высокие цены на нефть. К такому успеху, считает автор, привела экономическая политика президента страны Владимира Путина, который наращивал финансовые резервы и избегал чрезмерной долговой нагрузки.
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