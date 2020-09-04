В Европе поняли, чем грозит отказ от «Северного потока-2»

Ущерб для европейских компаний из-за возможного отказа от «Северного потока-2» может составить миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес.
«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний», — цитирует Хермеса издание Tagesschau. По словам эксперта, особенно может пострадать экономика Восточной Германии, где многие сотрудники потеряют работу.
Хермес отметил, что из-за отказа от газового проекта цены на газ в Европе могут вырасти. Это связано с сокращением поставок топлива. Кроме этого, из-за отказа от «Северного потока-2» потребителям газа нужно будет выплатить 4 миллиарда евро за подключение трубопровода, который не будет использоваться.
Ранее в немецкой энергетической компании Uniper SE рассказали, что строительство газопровода могут завершить в ближайшее время, передает «
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