04 сентября 2020

В Европе поняли, чем грозит отказ от «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за отказа от «Северного потока — 2» особенно пострадает экономика Восточной Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ущерб для европейских компаний из-за возможного отказа от «Северного потока-2» может составить миллиарды евро. Об этом заявил глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес.

«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний», — цитирует Хермеса издание Tagesschau. По словам эксперта, особенно может пострадать экономика Восточной Германии, где многие сотрудники потеряют работу.

Хермес отметил, что из-за отказа от газового проекта цены на газ в Европе могут вырасти. Это связано с сокращением поставок топлива. Кроме этого, из-за отказа от «Северного потока-2» потребителям газа нужно будет выплатить 4 миллиарда евро за подключение трубопровода, который не будет использоваться.

Ранее в немецкой энергетической компании Uniper SE рассказали, что строительство газопровода могут завершить в ближайшее время, передает «Федеральное агентство новостей». Протяженность «Северного потока-2» составляет 1224 километра, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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