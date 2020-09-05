На Подмосковье движутся стихийные бедствия и пожары

В Московской области опасаются возникновения лесных пожаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стал риск возникновения лесных пожаров.

«Предупреждение из-за высокой пожарной опасности погоды в городских округах Кашира и Шатура будет действовать до 23:00 воскресенья», — пишет портал «Подмосковье сегодня», ссылаясь на Гидрометцентр России. Согласно международным стандартам, «желтый» уровень погодной опасности обозначает, что возможны такие неблагоприятные метеоусловия, как осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые дни сентября в стране станут аномально теплыми. Он отметил, что в центре европейской части России будет температура будет на два градуса выше нормы.

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