Синоптики пообещали россиянам аномально теплое начало сентября

Первые дни осени будут теплые и без дождей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Первые пять дней сентября станут аномально теплыми. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура будет выше климатической нормы на два градуса.

«Замечательная погода прогнозируется, — отметил Вильфанд в интервью ТАСС. — Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет». По словам руководителя Гидрометцентра, темература воздуха будет прогреваться до 23 градусов тепла вплоть до воскресенья, 6 сентября. Синоптик также подчеркнул, что осадков не предвидется.

По мнению Вильфанда, для многих россиян температуры 19-23 градуса будет казаться похолоданием после 30-градусной жары. Ранее коллега Вильфанда, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что осенняя погода в РФ наступит на две недели позже, чем обычно.