Жириновский призвал включить Беларусь в состав России

Владимир Жириновский считает, что у России есть возможность включить в свой состав Белоруссию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Российской Федерации надо включить Белоруссию в состав своей территории. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нам надо брать Белоруссию. И не просто брать ее, а начинать действовать дальше. Обстановка нас располагает. Мы можем вполне начать возвращать наши границы», — сказал Жириновский во время прямого эфира на youtube-канале «Соловьев LIVE». По его словам, Беловежские соглашения, которые подписывались между главами РФ, Белоруссии и Украины о прекращении существования Союза ССР, не действительны.

Ранее Жириновский выразил негативное отношение к действиям президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет VSE42.ru. Кроме того, глава ЛДПР считает, что до конца года Белоруссия войдет в состав РФ, передает Life.

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