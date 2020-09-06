Захарова отреагировала на возмущения сербов ее постом в Facebook

Мария Захарова пошутила над визитом президента Сербии в Белый Дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова посчитала, что возмущение сербов ее постов в Facebook не требует ответа. Об этом она заявила изданию «Подъем».

«Нет там вопросов», — заявила дипломат. До этого Мария Захарова выложила в Facebook пост, в котором пошутила над визитом президента Сербии Александра Вучича в Белый Дом. Представитель МИД написала, что Вучичу следовало бы сидеть перед Трампом в позе из фильма «Основной инстинкт» и приложила фото женщины, закидывавшей ногу на ногу.

Поведение Захаровой осудил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, пишет агентство Nation News. Позднее ее публикацию раскритиковал министр обороны Сербии Александар Вулин.