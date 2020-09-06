В камеру к Фургалу подселили экс-министра Абызова

Михаил Абызов был министром по вопросам Открытого правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В камеру к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу подсели бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Они вместе находятся в СИЗО «Лефортово».

«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе „Лефортово“ в одной камере», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Инсайдер добавил, что у арестованных сложились нормальные отношения.

Агенство сообщило, что адвокаты Сергея Фургала и Михаила Абызова не подтвердили и не опровергли эту информацию. URA.RU связалось с адвокатом Абызова Александром Аснисом, он отказался от комментариев и повесил трубку.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Следствие считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, совершенных в 2004—2005 годах. Фургал считает свое дело сфабрикованным по политическим мотивам, в Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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