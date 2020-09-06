Участникам мирных акций протеста в Беларуси рассказали о тактике взятия Дворца Независимости. Карту с планом передвижений опубликовал telegram-канал Nexta Live.
«Начинаем окружать карателей возле дворца! Обходите заграждение дворцами, подходите со стороны Веснянки. Сворачивайте на Игнатенко, выходите на Тимирязева, поджимайте фашистов на Саперов, а также со стороны 2-го кольца», — говорится в сообщении канала. Также была опубликована карта, на которой протестующим нарисовали маршрут.
В настоящее время белорусы вплотную подошли к Дворцу Независимости. Силовики уже выставили водометы и начали строить ограждения, передает информационное агентство
Чтобы нейтрализовать бойца ОМОНа, достаточно сорвать с его головы балаклаву, написали авторы Nexta. «Сорви балаклаву — нейтрализуй карателя», написано в канале. К посту прикреплена запись, на которой бойцы ОМОН задерживают протестующего, а один из них убегает в автобус после того, как с него сдергивают маску.
Мирные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа после опубликования официальных итогов выборов президента страны. Силовики жестоко разгоняют протестующих, есть погибшие. В некоторые дни на акции выходило более полумиллиона человек.
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