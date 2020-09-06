Белорусы протестуют с 9 августа (архивное фото) Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Участникам мирных акций протеста в Беларуси рассказали о тактике взятия Дворца Независимости. Карту с планом передвижений опубликовал telegram-канал Nexta Live.

«Начинаем окружать карателей возле дворца! Обходите заграждение дворцами, подходите со стороны Веснянки. Сворачивайте на Игнатенко, выходите на Тимирязева, поджимайте фашистов на Саперов, а также со стороны 2-го кольца», — говорится в сообщении канала. Также была опубликована карта, на которой протестующим нарисовали маршрут.

В настоящее время белорусы вплотную подошли к Дворцу Независимости. Силовики уже выставили водометы и начали строить ограждения, передает информационное агентство RNS . Сообщается о жестоких задержаниях. По данным правозащитного центра «Вясна», уже задержано более 80 человек.

Чтобы нейтрализовать бойца ОМОНа, достаточно сорвать с его головы балаклаву, написали авторы Nexta. «Сорви балаклаву — нейтрализуй карателя», написано в канале. К посту прикреплена запись, на которой бойцы ОМОН задерживают протестующего, а один из них убегает в автобус после того, как с него сдергивают маску.

Мирные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа после опубликования официальных итогов выборов президента страны. Силовики жестоко разгоняют протестующих, есть погибшие. В некоторые дни на акции выходило более полумиллиона человек.

Для беларусов рисуют маршруты передвижения на протестах Фото: Nexta Live

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