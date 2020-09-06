Банки продали коллекторам долги россиян на 45 млрд

В пандемию розничные банки продали коллекторам долги россиян на общую сумму 45 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за этот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
«За апрель—июль кредиторы переуступили коллекторам кредиты объемом 45 млрд рублей, это на 60% превышает результаты того же периода 2019 года», — передает информацию НКР «Коммерсант».
В агентстве уточнили, что речь идет о банках, в которых более 50% активов представлено розничным кредитным портфелем. Аналитики объяснили передачу долгов тем, что «пандемия сильнее всего ударила по розничным банкам, что обусловило ухудшение качества их кредитных портфелей и негативно сказалось на прибыли». Чтобы снизить давление на капитал, банки активизировали продажу просрочки. «Розничные банки, как правило, стремятся очистить баланс от проблемных активов, не приносящих доход», — пояснили в НКР. У крупных универсальных банков объем продажи просрочки, напротив, упал. Они выставили на продажу коллекторским агентствам 35% меньше по объему долгов, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило увеличить в два раза штрафные санкции в отношении вымогателей просроченных долгов, передает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин призвал главу ФССП Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов, пишет RT.
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