Неделя начнется для крупнейшего города ЯНАО сменой власти

Грядущую отставку мэра анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов две недели назад Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Иван Костогриз, занимавший пост мэра с 2007 года, сложит свои полномочия 7 сентября, сообщил URA.RU источник в администрации газовой столицы. С высокой долей вероятности, его место сегодня же официально займет Андрей Воронов, пока продолжающий оставаться замом губернатора ЯНАО.

Официально имя сменщика не называется, однако в минувшую пятницу Воронов уже простился с Салехардом в социальных сетях и поприветствовал Новый Уренгой. «Окончательное решение о дате смены власти было принято в конце прошлой недели, — рассказал инсайдер. — Все необходимые документы по отставке действующего мэра и назначению нового уже готовы».

Ранее в ходе своего автопробега по городам и районам глава Ямала дал понять, что уход Костогриза с поста главы — дело решенное. Таким образом сохраняется тренд Дмитрия Артюхова на омоложение и встряску команды глав муниципалитетов и членов правительства.

До назначения замом губернатора ЯНАО в 2018 году, Воронов работал в Новом Уренгое, а в период пика пандемии коронавируса был вновь переброшен в газовую столицу. «Воронов показал в городском оперштабе одну из самых важных для главы сторону — способность наладить коммуникации на разных уровнях и решить задачи, включив в эти решения всех — ТЭК, власти и самих жителей, в том числе через соцсети», — говорит источник в правительстве округа.

При этом глава региона не оставит за бортом и Ивана Костогриза. При положительном исходе выборов он попадет в заксобрание ЯНАО, чем укрепит позиции Нового Уренгоя в окружном парламенте.