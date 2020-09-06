Мэр Нового Уренгоя досрочно сложил полномочия

Отставку Ивана Костогриза приняли депутаты гордумы Нового Уренгоя Фото: Иван Костогриз, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На заседании городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Ивана Костогриза в связи с отставкой по собственному желанию, официально сообщила пресс-служба мэрии. С 8 сентября обязанности главы города возложены на первого заместителя мэра — сегодня эту должность занял Андрей Воронов, освободивший пост замгубернатора ЯНАО.

«До вступления в должность вновь избранного главы города временно исполнять полномочия главы муниципального образования с 8 сентября 2020 года будет первый заместитель главы администрации города Новый Уренгой Андрей Воронов», — говорится в сообщении горадминистрации. Депутаты гордумы своим решением также создали конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра газовой столицы, определили порядок и условия проведения конкурсных процедур и сроки приема документов от претендентов.

Ранее источники URA.RU рассказывали о готовящейся в Новом Уренгое смене руководства. До назначения замом губернатора ЯНАО в 2018 году, Воронов работал в Новом Уренгое, а в период пика пандемии коронавируса был вновь переброшен в газовую столицу.

Грядущую отставку Костогриза анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в августе. Таким образом глава региона продолжил курс на омоложение команды глав муниципалитетов и членов правительства.