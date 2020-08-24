Губернатор Артюхов подтвердил смену главы крупнейшего города ЯНАО

Иван Костогриз освободит пост мэра в связи с переходом на другую работу Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Иван Костогриз освободит свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами.

«Действующий глава, Иван Иванович, он очень долго возглавляет город, очень много сделал для его развития, — рассказал Дмитрий Артюхов. — Он переходит на другую службу и в городе будет обновление команды». Губернатор выразил надежду, что пост мэра займет хозяйственный, открытый и современный человек, «настоящий северянин, патриот этой земли».

По мнению главы региона, преемник Костогриза должен сохранить все хорошее, что есть в городе и дать новый импульс его развитию. Городская команда, как отметил Дмитрий Артюхов, будет работать над тем, чтобы город получил движение на ближайшую пятилетку.

Ранее сообщалось, что глава ЯНАО посетил Новый Уренгой в ходе рабочей поездки по дорогам региона и муниципалитетам. 25 августа Дмитрий Артюхов посетит Надым.

При этом источники URA.RU предрекали отставку Ивана Костогриза еще в июне. В качестве одного из претендентов на пост главы газовой столицы источники называли замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова.