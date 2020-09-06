Власти вызвали в суд экс-главу мэрии Челябинска

Сергея Давыдова ждут в арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска подали в суд на экс-главу администрации города Сергея Давыдова. С бывшего сити-менеджера областного центра требуют 320 тысяч 350 рублей. Согласно базе данных арбитражного суда региона, заседание состоится 8 сентября. В качестве истца выступил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии (КУиЗО) Челябинска.

«Истец обратился в суд к индивидуальному предпринимателю Давыдову Сергею Викторовичу о взыскании обогащения за фактическое пользование земельным участком за период с 01.06.2016 по 31.05.2019», — говорится в документе, выложенном на сайте суда. Сам иск подан больше года назад, но процесс постоянно откладывался.

В качестве третьего лица привлечена фирма «Фабюс», владельцем которой является сам Давыдов, а директором — его сын Сергей. В декабре 2019 года мэрия уже взыскала с этой фирмы около 7 млн рублей, на этот раз иск подан непосредственно к Давыдову-старшему. «Взыскивание долгов по арендным платежам является одним из направлений работы КУиЗО», — пояснил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Получить комментарий Давыдова не удалось.

Давыдов руководил мэрией Челябинска с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и по ходатайству ФСБ дело было закрыто.