Челябинские слухи: в регион едет генерал из Сибири

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее

Губернатор Алексей Текслер готовится к общению с жителями области. Златоуст избавился от многолетнего «проклятия». Челябинские следователи ждут приезда нового генерала. ФСБ поймала адвоката-решалу, силовики обсуждают разгром в ГУФСИН, а сидельцы проклинают судьбу. Экс-директор строительной корпорации челябинского правительства Владимир Атаманченко «поднял с пола» новый срок и обнадежил сразу трех высокопоставленных коррупционеров. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер определился с датой прямой линии

Прямая линия с Алексеем Текслером пройдет в начале декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Алексей Текслера продолжается подготовка к прямой линии. Как сообщают источники, она пройдет 3 или 4 декабря.

«Дату скоро окончательно согласуют, озвучат и объявят сбор обращений. И совершенно точно, что все пройдет в абсолютно новом формате», — говорят в кулуарах.

Коммунальный министр удивила всех

В хорошем смысле удивила всех министр ЖКХ Челябинской области Людмила Алпатова. Самому министерству не больше года. Когда это ведомство выводили из состава минстроя региона, скептики сомневались в целесообразности.

«Оказалось очень удачное решение. Удалось сосредоточить силы на коммунальной инфраструктуре. И вот результат: регион успешно вошел в зиму. Почти все муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности», — рассказал источник.

Мэр Златоуста избавился от проклятия,...

При Олеге Решетникове Златоусту удалось получить паспорт готовности к отопительному сезону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоуст оказался в числе тех городов, что вовремя получил паспорт готовности к зиме. В этом факте не было бы ничего удивительного, но все дело в том, что подобного не было за последние 20 лет.

«Даже шутили, что над Златоустом висит некое проклятие. Все мэры входили в зиму с большими проблемами. А действующему мэру Олегу Решетникову это удалось. Не иначе где-то заказ сделал на снятие порчи!», — посмеиваются в Златоусте.

...другие виноваты сами

В том, что несколько муниципалитетов не получили вовремя паспорта готовности, виноваты сами главы. По словам источников, были приняты «неверные управленческие решения».

«Если честно, министерство ЖКХ очень сильно всем помогало. Но в нескольких территориях, к примеру в Кыштыме и Чесменском округе, умудрились все провалить. Не хватило опыта временным главам — Алексею Заикину и Виталию Родионову. Впрочем, в Чесме всегда были с этим проблемы», — говорят в кулуарах.

Тимофеев остался на посту

Егора Тимофеева (слева) поддерживает губернатор Алексей Текслер (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нагайбакского муниципального округа не так давно активно обсуждали слухи, что глава Егор Тимофеев покинет свой пост. Якобы ему предложили новую работу то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге. И что он отзовет заявление с конкурса на выборы главы, которые состоятся 26 ноября.

«Всерьез все заволновались. Тимофеев — толковый руководитель. Давно не было таких глав в муниципалитете. Недаром его поддерживает губернатор Алексей Текслер. Но Тимофеев заявление отзывать не стал. И нет никаких сомнений, что депутаты на выборах его поддержат», — говорят в округе.

В Челябинске ждут нового генерала

Источники уверяют, что новым руководителем следственного управления СКР по Челябинской области может стать генерал-майор из Сибири. Сейчас он возглавляет аналогичное ведомство в одном из регионов Сибирского федерального округа. Он займет должность, ставшую вакантной после отставки Алексея Колбасина.

«Так что напрасно думали, что прибывший в Челябинск на должность первого замруководителя управления Алексей Лыжин из Коми со времени возглавит ведомство. Он останется при этой должности», — делится информацией инсайдер.

Старший Махонин отошел от дел,...

Для Александра Махонина арест стал неожиданностью Фото: очевидец © URA.RU

Самое обсуждаемой темой среди челябинских элит остается разгром группировки «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ). Многие говорят, что такой конец для ОПГ закономерен. Но при этом новость о задержании Александра Махонина, главы большого семейства, стала неожиданностью.

«Александр Махонин, болтают, отошел от преступных дел. У него тяжелое заболевание. Именно это заболевание стало причиной того, что Александра Махонина отправили под домашний арест, а не в СИЗО. А вот его младший брат Андрей, якобы, продолжал беспредельничать. Тем самым подставил и старшего брата, и всю семью. Потому он и скрылся», — говорят в кулуарах.

...а про многих и не знают

А еще говорят, что сразу несколько человек, входящих в группировку «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) находятся в СИЗО. Они были задержаны еще до того, как суд вынес решение о конфискации имущества у семьи Махониных и их партнеров.

«Это, можно сказать, „рядовые“, но от их показаний многое зависит. Кстати, на все их имущество накладывают аресты. Даже на имущество обычных водителей», — рассказал источник.

Тенденция подтвердилась

Дмитрий Замора не стал дожидаться, когда у него заберут все нажитое Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Еще только обсуждали требование прокуратуры изъять в пользу государства имущество родных экс-начальник ГАИ Челябинска Виталия Гайде, как появилась новая тема для разговоров. На этот раз прокуратура пытается забрать имущество у родных экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрия Заморы. Замора, как и Гайде, обвиняется в получении взяток. Только дело Гайде еще только расследуется, а Замора не стал дожидаться приговора и ушел на СВО.

«Оправдались самые мрачные слухи. Имущество бывших силовиков и экс-чиновников, попавшихся на коррупции, станут изымать в пользу государства. Не дожидаясь приговора. И, конечно, при условии, что будут выявлены нарушения в декларации. Даже если имущество записано на родственников. Есть из-за чего волноваться», — шепчутся в курилках.

Атаманченко не выполнил условия «досудебки»,...

Дело Владимира Атаманченко рассмотрят заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Облсуд отменил мягкий приговор экс-главе ЮУ КЖСИ, крупнейшей стройкорпорации, подконтрольной правительству региона, Владимиру Атаманченко. Дело отправили на новое рассмотрение. За незаконное получении займов из средств корпорации Атаманченко получил 1,5 года условного срока. Это уже его второй приговор, ранее его судили за такие же займы, но он отделался штрафом в 40 тысяч рублей. Уже пошли разговоры, что именно мягкость приговора первой инстанции и стала поводом для отмены решения суда.

«На самом деле все не так! Атаманченко заключил досудебное соглашение и пообещал добровольно погасить ущерб корпорации. Но время шло, а ущерб он не погасил. И, значит, досудебное соглашение не выполнил. Поэтому решение оспорила не только прокуратура, но и ЮУ КЖСИ», — говорит источник.

...ему грозит срок и банкротство,...

Новый суд по делу экс-главы ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко пройдет в обычном порядке. О досудебном соглашении речи уже идти не может. Поэтому процесс затянется.

«Скорее всего, Атаманченко грозит реальный срок. И наверняка суд потребует выплаты ущерба корпорации, а это 34 млн рублей. Таких денег у него нет и, вероятно, он попросит объявить себя банкротом», — делают прогнозы инсайдеры.

...отмена «условки» заинтересовала VIP в СИЗО,...

У Александра Богашова появилась надежда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А еще новость об отмене «условного» приговора экс-главе ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко вызвала особый интерес сразу у трех челябинских VIP, находящихся в СИЗО. Речь идет о бывшем вице-губернаторе Александре Богашове, министре имущества области Эльдаре Белоусове и управделами правительства региона Романе Менжинском. Все трое обвиняются в превышении служебных полномочий.

«Уже не для кого не секрет, что показания на них дал Атаманченко, заключив сделку со следствием. Что, вероятно, вкупе с досудебным соглашением, обеспечило Атаманченко столь мягкий приговор. Если дело начнут рассматривать заново, может отменяется и сделка со следствием? Тогда и все показания рассыплются», — обсуждают в кабинетах.

...но не всех

Впрочем, не все так однозначно с делом вице-губернатора Александра Богашова, министра имущества области Эльдара Белоусова и управделами правительства региона Романа Менжинского. Ходят упорные слухи, что кто-то начал признавать вину. Правда, отказывается признавать вину в нанесении ущерба областному бюджету.

«Впрочем, вопрос с нанесением ущерба бюджету и в самом деле спорный. Если быть точнее, то средства, выделенные на реконструкцию одного объекта, потратили на другой. Оба объекта в областной собственности. Это и готовы признать фигуранты. Болтают, что кого-то уже отпустили под домашний арест. Так что пересмотр показаний экс-главы ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко уже особой роли не играет», — уверяет источник.

Адвокатское сообщество шокировано,...

Злоключения Александра Урычева шокировали адвокатское сообщество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новость о задержании, а потом и аресте адвоката Александра Урычева шокировала его коллег по профессиональному сообществу в Челябинске. Репутация Урычева, по слухам, не вызывала сомнений. Среди его клиентов немало известных VIP. Задержали Урычева, когда он получал деньги от жены одного из осужденных клиентов. А деньги, по версии следствия, предназначались на взятку неким силовикам.

«Урычев очень аккуратен. В темные истории предпочитает не ввязываться. Деньги ему передавала супруга экс-начальника цеха завода „ЖБИ74“ Дмитрия Иванова. Летом Иванов был осужден на восемь лет колонии строгого режима за коммерческий подкуп. Адвокат добился смягчения приговора. Облсуд в конце октября срок наказания снизил до четырех лет, отменил штраф в 3,9 млн рублей. Может, все-таки речь шла о получении гонорара, а остальное провокация?» — рассуждают коллеги.

...скептики пожимают плечами,...

Обсуждая арест адвоката Александра Урычева, некоторые его коллеги все-таки предполагают, что речь идет не о гонораре. Допускают, мол Урычев мог сказать своему клиенту, бывшему начальнику цеха завода «ЖБИ74» Дмитрию Иванову, что надо кому-то заплатить за пересмотр приговора. Источники уверяют, что Урычев якобы говорил об этом с Ивановым еще летом, сразу после решения суда первой инстанции.

«Ну, а раз приговор смягчили, платить, по версии Урычева, надо. Именно эти деньги и привезла ему жена Иванова, и дело уже шло под контролем ФСБ. Если все так, то странно, почему Урычев не заявил, что никому нести деньги не собирался? Тогда бы статью переквалифицировали — с посредничества в даче взятки на мошенничество. То есть на более легкую статью. Или он готов назвать имена тех, кому хотел передать взятки и тем самым смягчить свою участь?» — удивляются в адвокатских кулуарах.

...органы «копают» все глубже,...

Силовики исследуют все дела, которые вел адвокат Урычев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что после задержания с поличным адвоката Александра Урычева следователи начали шерстить все дела, в которых он участвовал. Не исключено, что в деле появятся новые эпизоды.

«На это уйдет время, но следователи проверят всю информацию. Если подтвердится причастность Урычева — проблем у него добавится», — говорит источник.





…а высокопоставленный полицейский радуется

По слухам, задержание адвоката Александра Урычева может перевернуть с ног на голову дело начальника отдела угрозыска ОП «Северо-Западный» подполковника Андрея Мельникова. Якобы именно после провокации адвоката силовик попал под следствие.

«Урычев защищал гендиректора УК „Приоритет“ Анну Кудашкину по делу о подделке подписей жильцов. Есть данные, что он предложил Мельникову взять в разработку по делу непричастного человека. А после отказа придумал историю о давлении на своего доверителя со стороны силовиков», — утверждают инсайдеры.

Дела Бульчука и Архипова развивались параллельно

После того, как был арестован начальник туберкулезного спецдиспансера челябинского ГУФСИН Евгений Архипов, заговорили о масштабной зачистке ведомства. Якобы, дело Архипова вытекает из дела первого замначальника начальника ГУФСИН Сергея Бульчука, задержанного ФСБ и арестованного несколькими днями ранее. Вместе с Бульчуком были задержаны и арестованы начальник ОСБ управления Олег Мохов и главбух ведомства Марина Уфимцева.

«Ничего подобного! Дело Архипова никак не связано с делом Бульчука, Мохова и Уфимцевой. Оба дела расследовались параллельно. А то, что арестовали одного за другим, это, можно сказать, совпадение», — уверяет источник.

Бульчука жалеют

Полковника Бульчука жалеют коллеги Фото: очевидец © URA.RU

По словам источников, в ГУФСИН по Челябинской области жалеют не столько даже о прошедших задержаниях, сколько конкретно полковника Сергея Бульчука. Ибо подчиненные относились к нему хорошо.

«Бульчук, которого называли „вечным заместителем“, тащил на себе огромный объем повседневной работы. При этом взаимодействие с ним всегда было деловым, и человеком он был вменяемым. Кто теперь будет заниматься обременительной „текучкой“ — большой вопрос», — судачат силовики.

Арестанты попали под усиленный контроль

Зачистка ГУФСИН по региону ударила не только по руководителям. Буквально взвыли обитатели СИЗО и колоний.

«Как известно, фсиновским начальникам инкриминируют в том числе создание комфортных условий отбывания наказания. Вот теперь гайки по всех пенитенциарных учреждениях завинтили как никогда. Не то что мобильные телефоны и прочая „запрещенка“, даже вполне невинные поблажки ушли в прошлое», — посмеиваются наблюдатели.

«Трактор» осторожничает с новым наставником,...

Внезапно ушедший в отставку Бенуа Гру запустил кадровую чехарду в ХК «Трактор» Фото: Анна Журавлева © URA.RU

Говорят, что руководство ХК «Трактор» не спешит с окончательным назначением Рафаэля Рише главным тренером команды. Сейчас в клубе взяли паузу, чтобы оценить обстановку и посмотреть на работу специалиста.

«В планах — дать Рише поруководить командой в статусе и.о главного тренера до конца сезона 2025/2026. Дальнейшие решения будут зависеть от места в турнирной таблице: попадет „Трактор“ в плей-офф или нет», — говорят инсайдеры.

…а претендент и не возражает

При этом некоторые считают, что руководству ХК «Трактор» просто повезло, что Рафаэль Рише спокойно относя к приставке «и.о.». Другой бы на месте специалиста взбеленился.

«Рише спокойно принял решение руководства клуба подождать с окончательным назначением на пост главного тренера. Возможно, тут сыграл факт возраста специалиста — он понимает, что ему еще многому нужно научиться. Будь Рише старше и опытнее — наверняка не стерпел бы приставки „и.о.“», — рассуждают источники.