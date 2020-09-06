06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Испанцам отправили на пробу траву из Тюмени. Немцы скупают ее центнерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, деревня, природа, дом деревянный, иван-чай, пейзаж
Тюменская область планирует наладить поставки экспорта в Испанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Испанию из Тюменской области отправлен образец гранулированного иван-чая от местного производителя агрофирмы «Русич». Информацию об этом сообщает региональная пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Если пробная партия получит ободрение заказчиков, регион сможет начать экспорт полезной травы в Испанию.

«Партия пробная, поэтому небольшая — масса экспортируемого груза составляет 500 грамм», — отмечают в ведомстве. При отправке иван-чай проверили на наличие заразных болезней, никаких отклонений от норм не выявили.

Ранее URA.RU сообщало, что Германия с начала 2020 года уже закупила партию пакетированного иван-чая, вес которой составил 237 килограмм. Ранее эта страна уже сотрудничала с агрофирмой. Иностранцев интересуют природные качества иван-чая — его способность приводить в норму работу ЖКТ, бактерицидные и противовоспалительные качества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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