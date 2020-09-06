В России второй день снижается прирост заболевших коронавирусом

В России растет число заболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 5 185 новых заболевших коронавирусом за сутки. Днем ранее было выявлено 5 195 пациентов с COVID-19. До этого количество новых инфицированных росло с первых дней сентября.

«За последние сутки в России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончались за сутки 51 пациент с COVID-19 (всего 17 871), выздоровели 2 328 человек (всего 843 277). Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 030 690 заболевших.

Лидерами по приросту инфицированных остаются Москва (+690) и Санкт-Петербург (+196). Среди регионов УрФО лидером является Свердловская область (+125). Новые заболевшие COVID также зафиксированы в Челябинской области (+69), Тюменской области (+49), Курганской области (+24), в ХМАО (+76), в ЯНАО (+44) и в Пермском крае (+56).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом этой осенью из-за начала учебного года и массового возвращения дачников, пишет «Утро.ру». В школах в разных регионах России с началом учебного года уже стали фиксировать случаи распространения коронавируса. Вместе с тем по данным американского университета Джонса Хопкинса, за время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 26,9 млн человек, напоминает «Дни.ру».

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