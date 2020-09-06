В России начали фиксировать случаи коронавируса в школах

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Первоклассники первого сентября в гимназии №13. Екатеринбург, школа, первоклассники, первое сентября, гимназия13
Некоторые школы Екатеринбурга перешли на дистанционное обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школах в разных регионах России с началом учебного года стали фиксировать случаи распространения коронавируса. Такое заявление сделал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Такие случаи [заражения коронавирусом] действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», — рассказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, надзорные органы каждый день мониторят ситуацию по COVID-19, а также какое количество детей, классов и школ уходит на дистанционное обучение.

Во многих учебных заведениях родители могут сами решать, переводить или нет своих детей на дистанционный формат обучения, напомнил Глушко. В качестве примера он вспомнил школы в Свердловской области. В частности, на удаленную работу этой осенью перешли несколько школ в Екатеринбурге. Также на дистанционное обучение готовятся образовательные учреждения в Челябинской области. Это делается в связи с голосованием, которое в этом году растянется на три дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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