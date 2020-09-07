В Кремле ответили, когда Германия передаст РФ данные о Навальном

Немецкая сторона утверждает, что в организме Алексея Навального был найден «Новичок» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль рассчитывает, что Германия ответит на запрос Генпрокуратуры о состоянии блогера Алексея Навального в ближайшие дни. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкие власти уже одобрили ответ на запрос о помощи России по делу Навального. Берлин, по его словам, не видит препятствий для обмена информацией о лечении блогера, а также о результатах его анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

«Мы отметили заявление министра иностранных дел Германии и удовлетворены тем, что информация будет предоставлена. С учетом резонансности мы учитываем, что она поступит в ближайшие дни. Она поможет разобраться в ситуации, возникшей с берлинским пациентом», — пояснил представитель главы государства.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, позже врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок».

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