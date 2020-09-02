В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального

Блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Такое заявление сделали в правительстве Германии.
«По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы „Новичок, — приводит ТАСС слова представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта. По его словам, о результатах обследования Навального правительство уведомит Евросоюз и НАТО, чтобы ‚выработать общую реакцию‘. Также немецкие власти собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия. Зайберт заявил, что МИД Германии передаст результаты исследования Навального послу России.
В 2018 году нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого другие британцы заявили, что тоже пострадали от этого вещества. Однако после происшествия с Навальным ни его жена Юлия, ни пассажиры рейса, ни врачи ничего подобного не заявляли.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.