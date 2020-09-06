В Берлине готовы сотрудничать с Москвой по делу Навального

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
Алексей Навальный находится в коме в немецкой клинике Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Германия давно заявила о готовности удовлетворять запросы о правовой помощи со стороны России по делу Алексея Навального. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства.

«Германия давно одобрила удовлетворение запроса», — пишет агентство Nation News со ссылкой на Мааса. Дипломат отметил, что об этом было сообщено российскому послу, а у Германии нет причин не удовлетворять запрос со стороны России.

В настоящее время врачи еще продолжают обследование Алексея Навального в клинике Charite, добавил дипломат. Маас отметил, что немецкая сторона выдаст все разрешения на обмен информацией в случае поступления официального запроса от российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Берлин затягивает работу по делу Алексея Навального, передает Life. Одновременно с этим немецкая сторона требует оперативности от России, написала дипломат.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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