Мэр Екатеринбурга впервые встретится с новым консулом Белоруссии

В августе возле диппредставительства Белоруссии в Екатеринбурге проходили пикеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет рабочую встречу с новым консулом Белоруссии в уральской столице Виталием Войтиком, сообщили источники URA.RU в городской администрации. По словам собеседников агентства, встреча должна пройти в пятницу, 11 сентября.

«Это будет первая встреча главы Екатеринбурга с новым консулом, назначенным в апреле», — рассказал инсайдер. Что именно Высокинский будет обсуждать с Войтиком, неизвестно. В пресс-службе «серого дома» подтвердили, что переговоры назначены на 11 сентября, но повестку не раскрыли.

Источник агентства в дипломатических кругах отметил, что аудиенция не связана с протестами в Белоруссии. Хотя ранее сообщалось, что волнения затронули Минский автомобильный завод (МАЗ), который является одним из поставщиков общественного транспорта для Екатеринбурга. «У консула и мэра просто не было возможности встретиться ранее из-за коронавируса», — заверил собеседник URA.RU.