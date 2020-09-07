Иван Охлобыстин хочет, чтобы Владимир Путин освободил его друга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Артист хочет, чтобы глава государства освободил его коллегу и друга Михаила Ефремова.

«Вне всяких сомнений, Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего», — написал актер на своей странице во «ВКонтакте».

Охлобыстин считает, что за эту просьбу его осудят, но другого пути спасти близкого человека он не видит. Актер отметил, что Ефремов не представляет опасности для общества. «Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», — пишет Охлобыстин в обращении к президенту.

7 сентября адвокат Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему для актера просят такое большое наказание. Он считает, что это не из-за преступления, а из-за стихов, которые читал артист.

Уголовное дело против Михаила Ефремова возбудили в июне, после того как актер, будучи нетрезвым, спровоцировал смертельное ДТП. Машина артиста на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

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