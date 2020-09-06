Адвокат Ефремова объяснил, почему актеру хотят дать большой срок

Адвокат Михаила Ефремова считают, что для актера просят 11 лет тюрьмы из-за сатирических стихов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Суд мог запросить для актера Михаила Ефремова 11 лет в колонии строгого режима из-за сатирических стихов. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Гособвинение запросило для актера суровое наказание в виде 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов», — приводит слова Пашаева ТАСС. То, что Ефремов признал вину только в последнем слове, не стало причиной предложенного срока, считает адвокат. Пашаев отметил, что не жалеет о выбранной им линии защиты. Он подчеркнул, что Ефремов не имеет к нему претензий.

В июне Михаил Ефремов оказался участником ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Артиста хотят приговорить к 11 годам лишения свободы, передают «Дни.ру». Сам Ефремов считает, что его отправят в колонию на восемь лет. Приговор по делу актера огласят 8 сентября.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.