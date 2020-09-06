Компания из ЯНАО скрывала от работников размер зарплат и премий

В договорах с работниками отсутствовали обязательные условия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания «Нордстарт» из Губкинского (ЯНАО) оштрафована за нарушения трудового законодательства, сообщает окружная прокуратура. В ходе проверки было установлено, что в договорах с работниками отсутствовали обязательные условия.

В договорах не прописывались размер заработной платы и сроки ее выплаты, стимулирующие выплаты формировались неверно, а часть сотрудников не была ознакомлена со своими трудовыми договорами. «В отношении организации и ее генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в прокуратуре. — Виновным лицам назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей».

В самой организации сообщили, что проблема возникла по формальным основаниям. «Просто несвоевременно подали документы в службу занятости», — рассказали представители «Нордстарта» по телефону. Между тем, не так давно компания, предоставляющая услуги ЖКХ, проиграла суд жительнице Губкинского: женщина сломала ногу, поскользнувшись на крыльце дома. Пострадавшая получит 81 тысячу рублей, затраченных ею на лечение.

Из открытых источников известно, что к компании сейчас предъявлено два исковых требования на общую сумму свыше 1 млн рублей. ООО «Нордстарт» также является подрядчиком Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (Росгвардии) по ЯНАО.