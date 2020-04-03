Управляющую компанию «Нордстарт» из Губкинского (ЯНАО) требуют оплатить более 100 тысяч рублей жительнице, которая поскользнулась на крыльце дома и сломала ногу. Об это URA.RU сообщил депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин, к которому и обратилась пострадавшая.
«Прокуратурой города внесено представление генеральному директору общества, подготовлено заявление в суд в интересах пострадавшей о взыскании морального вреда и возмещении расходов на лечение на общую сумму 101 240 рублей», — говорится в ответе надзорного ведомства.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в феврале 2020 года. Она поскользнулась и упала с крыльца дома. В ответе надзорного ведомства говорится, что из-за падения женщина получила «закрытый трехлодыжечный перелом левой голени со смещением». Там также уточняется, что решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц по статье КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».
Получить оперативный комментарий в управляющей компании не удалось. На звонки журналиста URA.RU никто не ответил.